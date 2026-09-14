Budaun News: आज से शुरू होगा गणेश महोत्सव

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धर्मशाला में भगवान का शृंगार किया गया और सोमवार को निकलने वाली शोभायात्रा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में साध्वी के रहने, शोभायात्रा, पूजा व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। वहीं बताया कि मूर्ति लाने में युवा मंडल के कार्यकर्ता राहुल राठौर, अचल शर्मा, आशु गुप्ता, यश, आदित्य, कृष्णम, जतिन, ध्रुव, शांतनु आदि का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर वीरेंद्र वार्ष्णेय, दीपमाला गोयल, कृष्णा कश्यप, इंदू सक्सेना, सीमा राठौर, चंद्र प्रकाश आदि मौजूद रहे।

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बदायूं। श्रीगणेश सेवा मंडल की ओर से 14 सितंबर से शुरू हो रहे गणेश महोत्सव और गणेश कथा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रविवार को भगवान गणेश की प्रतिमा ब्राह्मण धर्मशाला में लाई गई।