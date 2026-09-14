फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   BJP rallies its organization to secure victory in six assembly seats.

Budaun News: छह विधानसभा सीटों पर जीत के लिए भाजपा ने संगठन का किया आह्वान

Mon, 14 Sep 2026 01:54 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
BJP rallies its organization to secure victory in six assembly seats.
भाजपा कार्यालय पर बैठक करते जिले के प्रभारी मंत्री व अन्य। स्रोत संगठन - फोटो : samvad
बदायूं। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर भाजपा ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। रविवार को भाजपा कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी की अध्यक्षता में जिला कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें जिले की सभी छह विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत निश्चित करने के लिए संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा की गई।
विज्ञापन

क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी ने कहा कि चुनाव में सफलता का आधार मजबूत संगठन और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इसके लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करते हुए प्रत्येक बूथ पर प्रभावी संपर्क और संवाद बढ़ाना होगा। कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच रहकर संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाएं।
विज्ञापन

प्रभारी मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना ने कहा कि भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचा है। जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि जिले में संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है। बैठक में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह, बिल्सी विधायक हरीश शाक्य, जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed