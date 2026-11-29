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बदायूं: दिल्ली हाईवे पर बीयर की पेटियां से भरा ट्रक पलटा, सैकड़ों बोतलें और केन टूटीं

Mukesh Kumar

Updated Sun, 29 Nov 2026 10:36 AM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 10:36 AM IST







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बदायूं के उझानी में दिल्ली हाईवे पर बीयर की पेटियों से लदा ट्रक पलटने से अफरातफरी मच गई। बोतलें और केन टूटने से बीयर हाईवे पर बहने लगी। कुछ युवक पेटियां उठाने की फिराक में पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। ... और पढ़ें

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