{"_id":"6ad0bba9859f37cab30f98ee","slug":"video-traffic-jam-on-the-highway-in-ujhani-due-to-trolleys-loaded-with-paddy-in-budaun-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: उझानी में धान लदी ट्रॉलियों से हाईवे पर लगा जाम, सैकड़ों वाहन फंसे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के उझानी में कृषि उत्पादन मंडी समिति के सामने बरेली-मथुरा हाईवे पर बृहस्पतिवार को भीषण जाम लग गया। एक किलोमीटर की दूरी तय करने में डेढ़-दो घंटे लगे। वाहन चालकों में नोकझोंक भी हुई। धान लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जाम का मुख्य कारण रहीं। सीओ यातायात सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे तक समस्या रही। कोतवाली पुलिस के सहयोग के लिए यातायात के पुलिस कर्मियों को भी पहले से ही ड्यूटी पर लगा दिया गया है।

... और पढ़ें