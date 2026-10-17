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बदायूं: कई जगहों पर सुरक्षा दीवार टूटी, गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुंच रहे जानवर, हादसे का खतरा

Mukesh Kumar

Updated Sat, 17 Oct 2026 06:29 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 06:29 PM IST







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बदायूं जिले में कई जगहों पर गंगा एक्सप्रेसवे की सुरक्षा दीवार टूट गई है। टूटी दीवारों से जानवर एक्सप्रेसवे पर आ जाते हैं, जिससे हादसे का खतरा है। बिनावर इंटरचेंज के पास एक किलोमीटर तक अंधेरा रहता है। यूपीडा अधिकारी सुनंत कुमार सुमन ने मरम्मत का आश्वासन दिया। ... और पढ़ें

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