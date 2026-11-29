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बदायूं: परिषदीय स्कूल में बच्चों से लगवाए 'कमल खिला दे' के नारे, वीडियो वायरल
बदायूं के बिसौली ब्लॉक क्षेत्र के गांव बसई स्थित प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें स्कूली बच्चे राधे-राधे ‘कमल खिला दे’ के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान भाजपा के बिसौली मंडल के अध्यक्ष भी मौजूद थे। वीडियो सामने आने के बाद परिषदीय विद्यालय में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
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