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बदायूं के बिसौली ब्लॉक क्षेत्र के गांव बसई स्थित प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें स्कूली बच्चे राधे-राधे ‘कमल खिला दे’ के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान भाजपा के बिसौली मंडल के अध्यक्ष भी मौजूद थे। वीडियो सामने आने के बाद परिषदीय विद्यालय में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

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