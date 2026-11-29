बीएसए नवीन कुमार ने बताया कि बच्चों के नारे लगाते हुए वीडियो वायरल होने का मामला जानकारी में आया है। संबंधित विद्यालय के स्टाफ से जवाब मांगा जाएगा। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



सपा सांसद के मीडिया प्रभारी ने भाजपा पर साधा निशाना

सांसद धर्मेंद्र यादव के मीडिया प्रभारी प्रभात अग्रवाल ने बताया कि भाजपा की राजनीति इस स्तर तक गिर चुकी है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नारे लगवाने के लिए बच्चों की पढ़ाई तक रुकवाई जा रही है। हालत यह है कि भाजपा को बच्चों की पिढ़ाई से कोई सरोकार ही नहीं है। ये बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है।



बिसौली के भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि मतदाता जागरूकता को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम चल रहा है। इसको लेकर बूथों पर जाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। बसई के स्कूल में भाजपा जिला उपाध्यक्ष के साथ में गए थे।