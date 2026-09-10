{"_id":"6aa2a13f8e232e96580e717c","slug":"video-bijnor-woman-killed-in-leopard-attack-villagers-stage-protest-with-body-bku-holds-road-blockade-in-najibabad-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजनौर में गुलदार के हमले में महिला की मौत, शव के साथ ग्रामीणों का धरना; नजीबाबाद में भाकियू ने किया चक्का जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिजनौर के जलालाबाद क्षेत्र के आलोपुर गांव में गुलदार के हमले में 40 वर्षीय महिला बबीता देवी की मौत हो गई। बताया गया कि सुबह करीब छह बजे गुलदार महिला को घर के बाहर से उठाकर ले गया। इसके बाद ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। महिला का घायल शव गन्ने के खेत से मिलने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर शव के साथ धरना शुरू कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में गुलदार को लेकर दहशत और आक्रोश है।

... और पढ़ें