बिजनौर: अफजलगढ़ की डूडा कॉलोनी में एक सप्ताह से घूम रही मादा गुलदार पिंजरे में कैद, लोगों ने ली राहत की सांस

अफजलगढ़ नगर की डूडा कॉलोनी में पिछले एक सप्ताह से घूम रही मादा गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद हो गई। गुलदार के पकड़े जाने से कॉलोनीवासियों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम गुलदार को अपने साथ पीलीडैम स्थित वन चौकी ले गई।

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