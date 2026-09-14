Bijnor News: डंपर से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत, तीन घायल
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:28 AM IST
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किरतपुर/गजरौला शिव। शनिवार की रात बिजनौर में लगी नुमाइश देखकर अपने घर लौट रहे किरतपुर निवासी चार दोस्तों की बाइक मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे (एनएच-34) पर डंपर से टकरा गई। हादसा ग्राम स्वाहेड़ी के पास मेडिकल कॉलेज के सामने हुआ। चारों एक ही बाइक पर सवार थे। इनमें से मोहल्ला भुड्डी के रहने वाले सलमान (18) पुत्र वकील की मौत हो गई जबकि अन्य तीनों गंभीर घायल हो गए।
किरतपुर के मोहल्ला भुड्डी किरतपुर निवासी सलमान अपने मोहल्ले के ही दोस्त फैसल (16) पुत्र राजू, मोहल्ला काजीयान के साहिल (18) पुत्र नजाकत कुरैशी और फराज (18) पुत्र सलीम के साथ रात में नुमाइश देखने बिजनौर आया था। रात्रि लगभग साढ़े 11 बजे चारों एक बाइक से किरतपुर लौट रहे थे। एनएच-34 पर ग्राम स्वाहेड़ी के पास मेडिकल कॉलेज के सामने ढलान पर उनकी बाइक डंपर की चपेट में आ गई। हादसे में सलमान की मौके पर मौत हो गई जबकि फैसल, साहिल और फराज गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। सलमान के पिता वकील शव को बिना पोस्टमार्टम कराए अपने घर ले गए।
सीओ अभय कुमार पांडेय ने बताया कि दुर्घटना में शामिल डंपर को कब्जे में ले लिया गया जबकि चालक भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है। मृतक के परिजनों के पोस्टमार्टम कराने से इन्कार करने पर शव को उन्हें सौंप दिया।
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उधर पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे बिजनौर बाईपास पर पेदा के पास दो कारों की टक्कर हो गई। एक कार में सवार सिपाही आकाश यादव, हिमांशु और नजिर तीनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों सिपाही थाना कोतवाली देहात में तैनात हैं। यह हादसा शनिवार की रात हुआ।
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किरतपुर के मोहल्ला भुड्डी किरतपुर निवासी सलमान अपने मोहल्ले के ही दोस्त फैसल (16) पुत्र राजू, मोहल्ला काजीयान के साहिल (18) पुत्र नजाकत कुरैशी और फराज (18) पुत्र सलीम के साथ रात में नुमाइश देखने बिजनौर आया था। रात्रि लगभग साढ़े 11 बजे चारों एक बाइक से किरतपुर लौट रहे थे। एनएच-34 पर ग्राम स्वाहेड़ी के पास मेडिकल कॉलेज के सामने ढलान पर उनकी बाइक डंपर की चपेट में आ गई। हादसे में सलमान की मौके पर मौत हो गई जबकि फैसल, साहिल और फराज गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। सलमान के पिता वकील शव को बिना पोस्टमार्टम कराए अपने घर ले गए।
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सीओ अभय कुमार पांडेय ने बताया कि दुर्घटना में शामिल डंपर को कब्जे में ले लिया गया जबकि चालक भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है। मृतक के परिजनों के पोस्टमार्टम कराने से इन्कार करने पर शव को उन्हें सौंप दिया।
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उधर पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे बिजनौर बाईपास पर पेदा के पास दो कारों की टक्कर हो गई। एक कार में सवार सिपाही आकाश यादव, हिमांशु और नजिर तीनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों सिपाही थाना कोतवाली देहात में तैनात हैं। यह हादसा शनिवार की रात हुआ।