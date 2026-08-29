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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Bijnor: River water has been stagnant at the Upper Primary School in Purana Dhampur for 10 days, disrupting students' studies.

बिजनौर: पुराना धामपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 दिन से भरा नदी का पानी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

Sat, 29 Aug 2026 05:53 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:53 PM IST
Bijnor: River water has been stagnant at the Upper Primary School in Purana Dhampur for 10 days, disrupting students' studies.
जनपद बिजनौर के धामपुर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पिछले 10 दिन से इकड़ा नदी का पानी भरा हुआ है। स्कूल के बच्चे दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिए गए हैं। जहां पर उनके बैठने की भी उचित व्यवस्था नहीं है। अभी तक स्कूल प्रबंधन समिति, जिला प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने इस विद्यालय में जमा पानी की निकासी नहीं कराई, जबकि बच्चों को पठन-पाठन कार्य में भारी दिक्कत हो रही है
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