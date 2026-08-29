बिजनौर: पुराना धामपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 दिन से भरा नदी का पानी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

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जनपद बिजनौर के धामपुर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पिछले 10 दिन से इकड़ा नदी का पानी भरा हुआ है। स्कूल के बच्चे दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिए गए हैं। जहां पर उनके बैठने की भी उचित व्यवस्था नहीं है। अभी तक स्कूल प्रबंधन समिति, जिला प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने इस विद्यालय में जमा पानी की निकासी नहीं कराई, जबकि बच्चों को पठन-पाठन कार्य में भारी दिक्कत हो रही है

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