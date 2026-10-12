मातहतों के साथ सड़क पर उतरे एसपी, सुरक्षा व्यवस्था का दिलाया भरोसा, किया गश्त;video

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आगामी शारदीय नवरात्र, दशहरा और दिवाली जैसे पावन त्योहारों को शांतिपूर्ण व सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने सोमवार को नगर में सघन पैदल गश्त किया। उन्होंने क्षेत्राधिकारी सुमित त्रिपाठी और थाना प्रभारी के साथ अजीमुल्ला चौराहे व आसपास के बाजारों का निरीक्षण किया।गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने सुरक्षा प्रबंधों और पुलिस पिकेट की मुस्तैदी का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर हाई-अलर्ट पर रहने के कड़े निर्देश दिए। अभिनव त्यागी ने स्थानीय दुकानदारों, व्यापारियों और राहगीरों से सीधा संवाद किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर फीडबैक लिया और उन्हें भयमुक्त वातावरण का भरोसा दिलाया। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। उन्होंने सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने और सुचारु यातायात सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। एसपी ने मातहतों को सख्त हिदायत दी। कहा कि त्योहारों के उल्लास में खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। अफवाह फैलाने वाले या हुड़दंग करने वालों पर त्वरित व कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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