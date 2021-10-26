Bhadohi News: बीएसए ने आरोपी शिक्षक के निलंबन की संस्तुति की
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:07 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:07 AM IST
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सरकारी स्कूल में छात्रा से दुष्कर्म का मामला चर्चा में आने पर दोपहर बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडेय सुरियावां थाने पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली।
अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडेय ने बताया कि आरोपी शिक्षक के निलंबन की संस्तुति की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विभागीय जांच के लिए बीईओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है।
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टीम विद्यालय जाकर मामले की जांच करेगी। परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडेय ने बताया कि आरोपी शिक्षक के निलंबन की संस्तुति की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विभागीय जांच के लिए बीईओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है।
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टीम विद्यालय जाकर मामले की जांच करेगी। परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।