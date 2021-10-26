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अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडेय ने बताया कि आरोपी शिक्षक के निलंबन की संस्तुति की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विभागीय जांच के लिए बीईओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है।टीम विद्यालय जाकर मामले की जांच करेगी। परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।