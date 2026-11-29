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मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) के 23वें दीक्षांत समारोह में 1,745 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। रविवार को आयोजित समारोह में शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 52 विद्यार्थियों को पदकों से नवाजा गया। इनमें 39 स्वर्ण और 13 रजत पदक शामिल हैं। समारोह में बीटेक के विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक रही।