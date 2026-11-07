{"_id":"6aef21ac523e1956f9094d87","slug":"video-bhadohi-two-brothers-angered-by-their-sister-talking-to-her-boyfriend-strangled-her-to-death-and-concocted-a-story-of-suicide-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रेमी से बात करने पर नाराज दो भाइयों ने बहन की गला दबाकर की हत्या, आत्महत्या की रची कहानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रेमी से बात करने पर नाराज दो भाइयों ने बहन की गला दबाकर की हत्या, आत्महत्या की रची कहानी

किशन चौबे

Updated Sat, 07 Nov 2026 06:33 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 06:33 PM IST







Link Copied



भदोही के गोपीगंज क्षेत्र के जखांव गांव में दो भाइयों ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। बहन के एक युवक से बातचीत करने पर दोनों नाराज थे। हत्या के बाद उन्होंने इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस पूछताछ में दोनों भाइयों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन