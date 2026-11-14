Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   DM inspects cooperative society, interacts with farmers

Bhadohi News: सहकारी समिति का डीएम ने किया निरीक्षण, किसानों से संवाद

Sat, 14 Nov 2026 01:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
DM inspects cooperative society, interacts with farmers
अभोली। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने शुक्रवार को साधन सहकारी समिति नागमलपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खाद और बीज की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और रजिस्टर का अवलोकन किया। उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर खाद एवं बीज की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था के संबंध में उनका फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान समिति पर खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध पाया गया। डीएम ने किसानों को आश्वस्त किया कि सभी सहकारी समितियों एवं निर्धारित वितरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसान संयम बरतें सभी को खाद मिलेगी। उन्होंने समिति सचिव को निर्देश दिए कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप खाद एवं बीज का वितरण समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से किया जाए। इस मौके पर एआर कोआपरेटिव राम प्रकाश आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed