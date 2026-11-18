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क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि ट्रायल में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। 100 और 200 मीटर दौड़ में मोनिका विश्वकर्मा, 400 मीटर में सजिया और सृष्टि यादव, 800 मीटर में रोशनी, 1500 मीटर में खुशी और सोनाक्षी तथा 3000 मीटर दौड़ में वंदना मौर्य और सोनिया यादव का चयन किया गया। इसी तरह 100 मीटर बाधा दौड़ में आराधना यादव, 400 मीटर बाधा दौड़ में शारदा, चार गुणा 100 मीटर रिले रेस में सिद्धि और रिद्धि का चयन हुआ।लंबी कूद में कुशलावती, गोला फेंक में आंचल यादव, चक्का और भाला फेंक में रोशनी पाल तथा ऊंची कूद में शिवांगी और आंचल का चयन किया गया। 100 मीटर दौड़ में आस्था और आरक्षित खिलाड़ी के रूप में आंचल गुप्ता का चयन हुआ। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने चयनित खिलाड़ियों से प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर मंडल का नाम रोशन करने की उम्मीद जताई। वहीं, जिम्नास्टिक मंडलीय ट्रायल में कोई खिलाड़ी नहीं पहुंचा, ऐसे में ट्रायल नहीं हुआ।