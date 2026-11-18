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बताया गया कि ऑनलाइन फार्म-6 भरते समय समस्या आती है। मोबाइल नंबर पर रेफरेंस नंबर न मिलने से एक ही आवेदक का फार्म दोबारा भर दिया जाता है। इससे मतदाता सूची में कई प्रविष्टियां दर्ज हो जाती हैं। फार्म-6 भरते समय आवेदक का वास्तविक और सक्रिय मोबाइल नंबर ही दर्ज करें। इससे इस समस्या से बचा जा सकेगा। फार्म जमा करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें।अंतिम सबमिशन के बाद ई-साइन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कराएं। ई-साइन सफल होने पर ही आवेदन का रेफरेंस नंबर जनरेट होता है।