{"_id":"6a9d478759412d60fb04cc3d","slug":"video-villagers-raised-slogans-over-the-dilapidated-road-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने की नारेबाजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सदर विधानसभा क्षेत्र के सियरापार गांव में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने रविवार को नारेबाजी की। सड़क पर उतरकर विरोध जताया। कहा कि ग्रामीण कई वर्षों से बदहाल सड़क से आवागमन करने को मजबूर हैं। राहगीर गिरकर चोटिल होते हैं। स्कूली बच्चों को भी परेशानी होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से की शिकायत की गई लेकिन सड़क की स्थिति सुधारने के लिए कोई पहल नहीं हुई।

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