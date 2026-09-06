Basti News: झोलाछाप ने लगाया इंजेक्शन, किशोर की मौत, परिजन ने जताया आक्रोश

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निवारबार निवासी पूर्णमासी का बेटा प्रशांत उर्फ रवि (14) रक्षाबंधन पर अपनी मां लीलावती के साथ तिगोड़िया स्थित ननिहाल आया था। रक्षाबंधन के बाद उसकी मां घर लौट गई, जबकि प्रशांत ननिहाल में ही रुक गया था। लीलावती के छोटे भाई अतुल के अनुसार, दो दिन पहले प्रशांत के दाहिने पैर में छोटे-छोटे दाने निकल आए थे और खुजली हो रही थी। शुक्रवार को वह अपने ममेरे भाई दीपक के साथ नसीबगंज चौराहे पर सीके विश्वास के क्लिनिक में इलाज कराने गया था। परिजनों का आरोप है कि झोलाछाप ने एक सहयोगी से दवा इंजेक्शन में भरवाकर प्रशांत को लगा दी।इंजेक्शन लगने के करीब 10 मिनट बाद प्रशांत की हालत बिगड़ने लगी। उसे उल्टी और चक्कर आने लगे तथा मुंह से झाग निकलने लगा। दीपक ने इसकी सूचना अपने चाचा अतुल को दी। परिजन उसे तत्काल सीएचसी रुधौली ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के आक्रोश के बीच आरोपी झोलाछाप क्लिनिक बंद कर मौके से चला गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशांत दो भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था। वह हनुमानगंज क्षेत्र के एक निजी विद्यालय में कक्षा आठ का छात्र था। उसके पिता मुंबई में मजदूरी करते हैं।30 साल से चौराहे पर क्लिनिक चलाने का दावास्थानीय लोगों के अनुसार, नसीबगंज चौराहे पर आरोपी करीब 30 वर्षों से क्लिनिक चला रहा था। वर्तमान में वह गया प्रसाद के मकान में क्लिनिक संचालित कर रहा था। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की कथित मिलीभगत से लंबे समय से क्लिनिक संचालित होने का आरोप लगाया है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।मां बोली, नहीं पता था बेटे को जिंदा नहीं देख पाऊंगीप्रशांत की मां लीलावती घटना की जानकारी मिलने पर रोते-बिलखते ननिहाल पहुंचीं। उन्होंने कहा, नहीं पता था कि बेटे को जिंदा नहीं देख पाऊंगी। पहले से पता होता तो उसे यहां नहीं छोड़ती। बेटे का शव देखकर मां की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। प्रभारी निरीक्षक संजय दुबे ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। मामले की जांच की जा रही है।झोलाछापों को चिह्नित कर होगी कार्रवाईसीएचसी प्रभारी डॉ. आनंद मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में है। घटना के बाद आरोपी मौके से लापता है। टीम बनाकर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। क्षेत्र में झोलाछापों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।