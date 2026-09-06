Basti News: मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट के विरोध में अधिवक्ताओं ने भेजा ज्ञापन

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ज्ञापन में कहा गया कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के संबंध में भ्रामक, निराधार और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही है। इससे उनकी छवि प्रभावित होने के साथ ही समाज में गलत संदेश जाने की आशंका है। अधिवक्ताओं ने ऐसी पोस्ट प्रसारित करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए इस तरह की सामग्री के प्रसार के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। कहा कि जांच में यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए।इस दौरान विंध्यवासिनी पाठक, अमरेश सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, रमेश चंद्र पांडेय, विजयकांत सिंह, बृजेश पांडेय, राकेश कुमार, अजय मिश्रा और शीतल दत्त सिंह मौजूद रहे।