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बस्ती: छुट्टी के बाद अस्पतालों में उमड़ी मरीजों की भीड़

Mon, 02 Nov 2026 05:58 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Mon, 02 Nov 2026 05:58 PM IST
Patients Crowd Basti District and Womens Hospitals After Sunday Holiday
रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को बस्ती के जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। सबसे अधिक मरीज खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित पहुंचे। इनमें बच्चों और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा रही। दवा वितरण कक्ष, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और पैथोलॉजी के बाहर मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। इससे अस्पतालों में पूरे दिन भीड़भाड़ बनी रही।
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