Basti News: जर्जर होर्डिंग और पुराने स्टैंड नहीं हटाते धंधेबाज...नोटिस बेअसर, खतरा बरकरार

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नगर पालिका क्षेत्र में 135 होर्डिंग स्थल चिह्नित हैं। इनके अलावा 40 यूनिपोल लगवाए गए हैं। इन्हें आठ एजेंसियों को आवंटित किया गया है। चिह्नित स्थलों पर लगाए गए होर्डिंग स्टैंड काफी पुराने हो चुके हैं। लोहे के फ्रेम जर्जर होकर नीचे की तरफ लटक गए हैं। इसे बदलने के बजाय जुगाड़ से सीधा करके इस पर बड़े साइज में फ्लैक्स लगा दिए जा रहे हैं। भीड़-भाड़ वाले चौक-चौराहों पर जर्जर फ्रेम से खतरे का सामान बन गए हैं। कुछ जगहों पर पुराने होर्डिंग भी नहीं हटाए गए हैं। हवा के झोंकों से इनके उखड़ने का डर बना रहता है। अभियान के दौरान जर्जर फ्रेम हटवाने पर ध्यान नहीं दिया जाता है।शहर के फव्वारा तिराहा, शास्त्री चौक, रौता चौराहा, रोडवेज, अस्पताल चौराहा, रेलवे स्टेशन चौराहा, बड़ेवन समेत कई जगहों पर होर्डिंग फ्रेम जर्जर अवस्था में नीचे की तरफ लटक रहे हैं। प्रचार एजेंसियां इन्हें बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। यूनिपोल का भी मरम्मत समय भीतर नहीं किया जाता है। तेज आंधी-तूफान आने पर शहर के प्रमुख जगहों पर होर्डिंग उखड़कर उड़ते हुए देखा जाता है। इसकी चपेट में आकर अक्सर कोई न कोई राहगीर घायल होरा रहता है। बावजूद इसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं कराए जाते हैं।सूची तैयार करने तक सिमटी कार्रवाईअनधिकृत रूप से विज्ञापन प्रसारित करने का खेल समूचे शहर में चल रहा है। होर्डिंग माफिया मनमाना ढंग से वर्जित स्थलों पर भी फ्लैक्स लगा रहे हैं। होर्डिंग लगाने के चक्कर में बांस के अस्थायी स्टैंड तक बना दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके नगर पालिका ठोस कार्रवाई करने से परहेज करती है। हर साल नगर पालिका की ओर से अवैध प्रचार एजेंसियों को सूचीबद्ध किया जाता है। कुछ संचालकों को नोटिस भी थमाई जाती है। मगर इसके बाद जिम्मेदार चुप हो जाते हैं। इससे होर्डिंग के धंधेबाजों का हौसला बुलंद रहता है। उन्हें कार्रवाई का कोई भय नहीं रहता है। शहर के डिवाइडरों से लेकर बाजार और चौक-चौराहों पर लगातार होर्डिंग लगवाते रहते हैं।कोट:खराब मौसम की वजह से कार्रवाई में विलंब हो रहा है। अवैध होर्डिंग के खिलाफ जल्द अभियान चलाया जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। इस बार अवैध संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अभियान के दौरान फ्रेम की गुणवत्ता भी परखी जाएगी। अनधिकृत फ्रेम उखाड़कर नष्ट कराए जाएंगे। -अंगद गुप्ता, ईओ, नगर पालिका परिषद।