{"_id":"6aa7e5ab510a956a0b082a6f","slug":"video-inter-district-highway-diesel-theft-gang-busted-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाईवे पर डीजल चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गैंग का खुलासा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती के छावनी थाना पुलिस ने हाईवे किनारे खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने अंबेडकरनगर के आदर्श वर्मा पुत्र स्व. खुशीराम वर्मा निवासी जुंवागांव, थाना भीटी और अयोध्या के लवकुश चौहान पुत्र इंद्रपाल चौहान निवासी गौहनिया, थाना गोसाईगंज को गिरफ्तार किया है। दो बाल अपचारियों को भी संरक्षण में लिया गया है।

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