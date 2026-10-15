{"_id":"6ad0c633260efae75b04631c","slug":"video-four-members-of-atm-card-fraud-gang-arrested-in-basti-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले सांसी गैंग के चार गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती में कलवारी पुलिस और सर्विलांस टीम ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय सांसी गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों के 103 एटीएम कार्ड, 15,430 रुपये नकद, चार मोबाइल फोन, एक पीओएस स्वाइप मशीन, कूटरचित नंबर प्लेट और वारदात में इस्तेमाल की गई किआ कैरेंस कार बरामद हुई है।

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