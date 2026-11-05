बस्ती: कुएं में गिरे सांड को फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित निकाला

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बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में बुधवार सुबह कुएं में गिरे सांड को फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। करीब 11:05 बजे सांड गहरे कुएं में गिर गया था। सूचना पर पुलिस पीआरवी और हर्रैया के संसारीपुर फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा और सांड के सुरक्षित बाहर निकलने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

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