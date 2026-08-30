सीडीआर से खुलेगा थानाध्यक्ष की मौत का राज

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वाल्टरगंज थानाध्यक्ष सूर्यप्रकाश सिंह के शव का रविवार की सुबह पोस्टमार्टम कर दिया गया। पुलिस लाइन परिसर में उन्हें पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद परिजन उनका शव लेकर रवाना हो गए। सूत्राें के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताई गई है, लेकिन अब तक आत्महत्या करने के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस ने उनका मोबाइल फोन जब्त किया है। उसकी सीडीआर (कॉल डिटेल रिपोर्ट) खंगाली जा रही है। इससे ही मौत का राज खुल सकेगा। वहीं, पोस्टमार्टम के दौरान उनके परिजन, पुलिस कर्मी व अधिकारी के अलावा उनके पैतृक गांव से भी काफी संख्या में लोग आकर जमा रहे। सभी लोगों में उनके मिलनसार स्वभाव की चर्चा रही। इस घटना से हर कोई हतप्रभ दिखा।

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