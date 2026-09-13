Basti News: स्पेशल ट्रेनें भी घंटों देर, यात्री रहे परेशान

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रेलवे की समय सारणी के अनुसार कटिहार-अमृतसर स्पेशल के बस्ती पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 6:45 बजे था। हालांकि, ट्रेन दोपहर 3:18 बजे स्टेशन पहुंची। लंबे इंतजार के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई। कई यात्री सुबह से ही स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार करते रहे।इसके अलावा पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल पांच घंटे, जननायक एक्सप्रेस दो घंटे, मौर्यध्वज एक्सप्रेस चार घंटे, दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल तीन घंटे 15 मिनट, गुवाहाटी-अमृतसर स्पेशल एक घंटे, अवध एक्सप्रेस सवा घंटे और नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल करीब साढ़े चार घंटे देरी से चली।ट्रेन का इंतजार कर रहे टिनिच निवासी रविंद्र कुमार और बस्ती शहर की सुनीता श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन के इंतजार में करीब आठ घंटे स्टेशन पर बिताने पड़े। सुबह बिना भोजन किए घर से स्टेशन पहुंचे थे। रास्ते में खाने-पीने के लिए घर से लाया सामान भी स्टेशन पर ही खत्म हो गया। ट्रेन के विलंब से दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई।कोटनियमित रूप से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार संचालित हो रही हैं। दूसरे डिवीजन में रेल मरम्मत कार्य के कारण कुछ स्पेशल ट्रेनें विलंबित हुई हैं। रास्ते में इन ट्रेनों का समय कवर करने का प्रयास किया जाएगा।-सुमित कुमार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर