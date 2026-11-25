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बस्ती: ट्रेलर की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, चालक बाल-बाल बचा
छावनी थाना क्षेत्र में विक्रमजोत कस्बे के सामने बुधवार को हाईवे पर ट्रेलर की टक्कर से कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार चालक अहमद अली बाल-बाल बच गए। वह अयोध्या में रिश्तेदार के यहां आयोजित कार्यक्रम से अपने गांव लौट रहे थे। हाईवे किनारे खड़े पिकअप को ओवरटेक करते समय पीछे से आए ट्रेलर ने कार में टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला।
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