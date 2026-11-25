{"_id":"6b06dde3438cf5024e04c063","slug":"video-11-players-selected-in-divisional-judo-trials-to-compete-in-kanpur-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: मंडलीय जूडो ट्रायल में 11 खिलाड़ियों का चयन, कानपुर में दिखाएंगे दमखम","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}

बस्ती: मंडलीय जूडो ट्रायल में 11 खिलाड़ियों का चयन, कानपुर में दिखाएंगे दमखम

अनुराग रंजन

Updated Wed, 25 Nov 2026 06:38 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 06:38 PM IST







Link Copied



शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुधवार को आयोजित मंडलीय सब जूनियर जूडो चयन ट्रायल में 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इनमें बालक वर्ग के आठ और बालिका वर्ग की तीन खिलाड़ी शामिल हैं। चयनित खिलाड़ी एक से तीन दिसंबर तक कानपुर में होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में बस्ती मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। ... और पढ़ें

विज्ञापन