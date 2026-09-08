बरेली: बाइक समेत तीन युवक नदी में बहे, पुल पार करने के दौरान हुई घटना, देखें वीडियो

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बरेली में आंवला-अतरछेड़ी मार्ग के बीच डरुआपुर गांव के पास अरिल नदी पर बना रपटा पुल पार करने के दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई। इस पर सवार तीन लोग बाइक समेत नदी की तेज धार में बह गए। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पहले थाना पुलिस और फिर रात में डीएम व एसएसपी मौके पर पहुंचे। तीनों की तलाश में कई टीमें लगी रही, लेकिन इनके नाम पते की भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई।

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