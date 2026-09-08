बरेली: पानी में बह गई 3.97 करोड़ की परियोजना, जल जीवन मिशन की टंकी किच्छा नदी में समाई; देखें वीडियो

निर्माण स्थल के चयन पर उठाए सवाल

ग्रामीण राधेश्याम कश्यप, जलील अहमद, लालता प्रसाद, उमेश गुप्ता आदि ने टंकी के निर्माण स्थल के चयन पर सवाल उठाया। बताया कि टंकी का निर्माण जब शुरू हुआ था, तब किच्छा नदी की दूरी महज सौ सवा सौ मीटर थी। इसके बावजूद आज नदी की कटान के कारण करोड़ों रुपये की धनराशि पर पानी फिर गया।



कहा कि पहले ही सोच समझ कर टंकी की सही जगह चयनित की जाती तो नुकसान से बचा जा सकता था। गांव में पर्याप्त जगह थी लेकिन लापरवाही के चलते सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ और पानी की टंकी मंगलवार सुबह किच्छा नदी में समा गई। परिसर में बने कमरे पर भी खतरा मंडरा रहा है।