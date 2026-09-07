यूपी: बरेली में बाइक समेत तीन युवक नदी में बहे, पुल पार करने के दौरान हुई घटना, तीनों का नहीं लगा पता

पास मौजूद ग्रामीण ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची बिशारतगंज और आंवला थाने की पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बाद डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा और एसडीएम सुशील मिश्रा ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली।



नशे की हालत में थे तीनों

डीएम और एसएसपी ने प्रत्यक्षदर्शियों से घटना के बारे में बात की। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि तीनों युवक बीस से तीस साल उम्र के होंगे। वह काफी देर से पुल के आसपास दिखाई दे रहे थे। एक बार लोगों ने उन्हें पेड़ के नीचे बैठे देखा। शायद वह कोई नशा कर रहे थे। जब ये लोग बाइक पर बैठकर पुल की ओर जाने लगे तो ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, बावजूद उन्होंने कुछ नहीं सुना।