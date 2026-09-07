यूपी: बरेली में बाइक समेत तीन युवक नदी में बहे, पुल पार करने के दौरान हुई घटना, तीनों का नहीं लगा पता
बरेली के आंवला में सोमवार को बारिश के बाद बड़ी घटना हो गई। तीन युवक बाइक समेत अरिल नदी में बह गए। घटना तब हुई, जब तीनों युवक बाइक से रपुटा पुल पार कर रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर तेज बहाव के कारण पानी में बह गई।
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
बरेली में आंवला-अतरछेड़ी मार्ग के बीच डरुआपुर गांव के पास अरिल नदी पर बना रपटा पुल पार करने के दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई। इस पर सवार तीन लोग बाइक समेत नदी की तेज धार में बह गए। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पहले थाना पुलिस और फिर रात में डीएम व एसएसपी मौके पर पहुंचे। तीनों की तलाश में कई टीमें लगी रही, लेकिन इनके नाम पते की भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई।
डरुआपुर निवासी सौरभ शर्मा और भीमपुर ग्राम पंचायत के प्रशासक श्रीपाल लोधी ने बताया कि सोमवार शाम साढ़े पांच बजे बाइक सवार तीन युवक रपटा पुल पार कर रहे थे। बरसात में अरिल नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ा हुआ है। नदी का पानी पुल के करीब डेढ़ फुट ऊंचा बह रहा है।
ग्रामीणों ने किया था रोकने का प्रयास
ग्रामीणों ने तीनों को रोकने का काफी प्रयास किया और पुल पर तीन सवारी न जाने की चेतावनी दी। बावजूद वे नहीं माने और बढ़ते चले गए। पुल पर बाइक अनियंत्रित हो गई। तीनों को संभलने का मौका नहीं मिला। तीनों पानी में बहते हुए दूर चले गए। इनमें से एक युवक ने तैरकर बचने का प्रयास किया लेकिन वह काम नहीं आया।
पास मौजूद ग्रामीण ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची बिशारतगंज और आंवला थाने की पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बाद डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा और एसडीएम सुशील मिश्रा ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली।
नशे की हालत में थे तीनों
डीएम और एसएसपी ने प्रत्यक्षदर्शियों से घटना के बारे में बात की। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि तीनों युवक बीस से तीस साल उम्र के होंगे। वह काफी देर से पुल के आसपास दिखाई दे रहे थे। एक बार लोगों ने उन्हें पेड़ के नीचे बैठे देखा। शायद वह कोई नशा कर रहे थे। जब ये लोग बाइक पर बैठकर पुल की ओर जाने लगे तो ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, बावजूद उन्होंने कुछ नहीं सुना।
आसपास के गांवों में दी जानकारी : एसएसपी
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बाइक सवार युवक कौन थे, कहां से कहां जा रहे थे, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं हो सकी है। आसपास के गांवों में चौकीदारों व अन्य माध्यम से सूचना कराई है लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर एसडीआरएफ व एक कंपनी पीएसी फ्लड रेस्क्यू करने में जुटी हैं। रात होने की वजह से दिक्कत आ रही है। फिलहाल बाइक का भी पता नहीं लग सका है।