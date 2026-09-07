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यूपी के इस जिले में दो दिन स्कूल बंद: टूटा 46 साल का बारिश का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 381.2 मिमी बारिश हुई दर्ज

Mon, 07 Sep 2026 08:53 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 07 Sep 2026 08:53 PM IST
सार

मौसम विशेषज्ञ ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हुआ है। इसी के प्रभाव के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, अब भी जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है।

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Schools in Bareilly to remain closed for two days due to rain
दो दिन बंद रहेंगे स्कूल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के बरेली में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण आठवीं तक के सभी विद्यालयों में दो दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिले के आठवीं तक के सभी स्कूलों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, यूपी बोर्ड/सीबीएसई/आईसीएसई से सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त) में आठ व नौ सितंबर को अवकाश रहेगा। प्रशासन ने सभी संबंधित स्कूलों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 

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46 साल में पहली बार रिकॉर्ड बारिश
जिले में रविवार दोपहर शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। 24 घंटे में 381.2 मिलीमीटर (मिमी) बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, विभाग के पास वर्ष 1981 से अब तक का ब्योरा मौजूद है, लेकिन पहले कभी 24 घंटे में इतनी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। इससे पहले वर्ष 2005 में अधिकतम 267.2 मिमी बारिश हुई थी।

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तेज बारिश की संभावना
मौसम विशेषज्ञ ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हुआ है। इसी के प्रभाव के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, अब भी जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि, आने वाले कुछ दिनों में आंशिक रूप से बादल छाने, गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं।

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तापमान में आई गिरावट
दो दिनों की मूसलाधार बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार के मुकाबले सोमवार के अधिकतम तापमान में 4.2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। यह 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम पारा 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नमी सौ फीसदी और हवा की गति 15-20 किमी प्रतिघंटे रही।

चार डिग्री लुढ़का दिन का पारा
बरेली। शहर में दो दिनों की मूसलाधार बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार के मुकाबले सोमवार के अधिकतम तापमान में 4.2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। यह 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम पारा 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नमी सौ फीसदी और हवा की गति 15-20 किमी प्रतिघंटे रही।

क्यों आया मौसम में बदलाव?
मौसम विशेषज्ञ ने अतुल कुमार सिंह कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हुआ है। इसी के प्रभाव के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, अब भी जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि, आने वाले कुछ दिनों में आंशिक रूप से बादल छाने, गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। 

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