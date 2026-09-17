{"_id":"6aabbf1550e5df7bcb0ad913","slug":"video-seva-sankalp-abhiyan-vikas-bhawan-in-bareilly-decorated-with-flowers-and-rangoli-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"सेवा संकल्प अभियान: बरेली में फूलों से सजाया गया विकास भवन, बनाई गई रंगोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में सेवा संकल्प अभियान की तैयारी जोरों पर हैं। बृहस्पतिवार को इसका एक नजारा विकास भवन परिसर में नजर आया। यहां परिसर में जगह-जगह पर रंगोली बनाई गई। पूरे विकास भवन परिसर को फूलों से सजाया गया है। सीडीओ देवयानी ने बताया कि शाम सात बजे दीपदान किया जाएगा। सभी अधिकारियों को शासनादेश के अनुपालन में जिम्मेदारी पूर्व में ही दे दी गई है।

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