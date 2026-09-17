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बरेली: टेंपो हटाने को लेकर विवाद, महिला के निजी अंग पर मारी लात, छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट

Thu, 17 Sep 2026 01:43 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 17 Sep 2026 01:43 PM IST
सार

बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में टेंपो हटाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर ईंट से हमला किया गया। उसकी मां के निजी अंग पर भी लात मारी गई। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 

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woman kicked in private parts case registered against six accused in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में टेंपो हटाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक के सिर पर ईंट से हमला करने और उसकी मां के निजी अंग पर लात मारने का आरोप है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी ने जातिसूचक टिप्पणी भी की और जान से मारने की धमकी दी। मामले में बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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संजयनगर निवासी युवक ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले में रहने वाला कातिया उर्फ छोटू आपराधिक प्रवृत्ति का है। आरोप है कि कातिया ने टेंपो हटाने के लिए उसे धक्का दिया। विरोध करने पर कातिया ने ईंट उठाकर उसके सिर पर मार दी। युवक की मां उसे बचाने पहुंचीं तो आरोपी ने उनके निजी अंग पर लात मार दी। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि वह उन्हें मोहल्ले में नहीं रहने देगा। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गया।
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पीड़ित के अनुसार, 14 सितंबर को कातिया पांच अन्य लोगों के साथ दोबारा उनके मोहल्ले में पहुंचा। आरोप है कि सभी ने मोहल्ला नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 

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