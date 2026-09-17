बरेली: गणेश मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों पर रहेगी नजर, एसएसपी ने दिए कड़े निर्देश

बरेली में गणेश मूर्ति विसर्जन और कानून-व्यवस्था को लेकर एसएसपी अनुराग आर्य ने बृहस्पतिवार को गूगल मीट के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के साथ दैनिक समीक्षा गोष्ठी की। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। एसएसपी ने गणेश विसर्जन कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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एसएसपी ने निर्देश दिए कि गणेश विसर्जन के लिए निकलने वाले सभी जुलूसों में सुरक्षा की दृष्टि से बॉक्स फॉर्मेशन में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। प्रत्येक गणेश मूर्ति स्थल पर 12-12 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे पुलिसकर्मियों की तैनाती और लगातार निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। विज्ञापन



उन्होंने विसर्जन मार्गों, संवेदनशील स्थानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का पहले से भ्रमण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के निर्देश दिए। थाना क्षेत्र में होने वाली छोटी या संवेदनशील घटना की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देने और सामान्य दिखने वाली घटनाओं पर भी गंभीरता से त्वरित कार्रवाई करने को कहा। एसएसपी ने निर्देश दिए कि गणेश विसर्जन के लिए निकलने वाले सभी जुलूसों में सुरक्षा की दृष्टि से बॉक्स फॉर्मेशन में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। प्रत्येक गणेश मूर्ति स्थल पर 12-12 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे पुलिसकर्मियों की तैनाती और लगातार निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।उन्होंने विसर्जन मार्गों, संवेदनशील स्थानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का पहले से भ्रमण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के निर्देश दिए। थाना क्षेत्र में होने वाली छोटी या संवेदनशील घटना की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देने और सामान्य दिखने वाली घटनाओं पर भी गंभीरता से त्वरित कार्रवाई करने को कहा।

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