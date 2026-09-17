बरेली: टाइपिंग टेस्ट में कनिष्ठ सहायक तीन बार हुआ फेल, डीएम ने डिमोशन कर बनाया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

विज्ञापन





रेहान खान को वर्ष 2021 में मृतक आश्रित कोटे के तहत कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति मिली थी। पद के लिए निर्धारित कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता पूरी करना अनिवार्य है। विभाग ने टाइपिंग क्षमता सुधारने और निर्धारित मानक पूरा करने के लिए तीन अवसर दिए, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। विज्ञापन



शासनादेश, संबंधित सेवा नियमों के तहत डीएम ने पदावनति का आदेश जारी किया। इनके अलावा टाइपिंग दक्षता पूरी न करने वाले कंचित चौधरी, राहुल कुमार और लक्ष्मी सक्सेना को दो माह का अंतिम अवसर दिया है। इस दौरान कंप्यूटर टाइपिंग का प्रशिक्षण लेकर निर्धारित टेस्ट पास करना होगा। सफल नहीं होने पर शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की है। रेहान खान को वर्ष 2021 में मृतक आश्रित कोटे के तहत कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति मिली थी। पद के लिए निर्धारित कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता पूरी करना अनिवार्य है। विभाग ने टाइपिंग क्षमता सुधारने और निर्धारित मानक पूरा करने के लिए तीन अवसर दिए, लेकिन वह सफल नहीं हो सका।शासनादेश, संबंधित सेवा नियमों के तहत डीएम ने पदावनति का आदेश जारी किया। इनके अलावा टाइपिंग दक्षता पूरी न करने वाले कंचित चौधरी, राहुल कुमार और लक्ष्मी सक्सेना को दो माह का अंतिम अवसर दिया है। इस दौरान कंप्यूटर टाइपिंग का प्रशिक्षण लेकर निर्धारित टेस्ट पास करना होगा। सफल नहीं होने पर शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की है।

विज्ञापन

विज्ञापन

बरेली में सरकारी सेवा में निर्धारित योग्यता और कार्यकुशलता पूरी न करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने मीरगंज तहसील में तैनात कनिष्ठ सहायक रेहान खान को तीन अवसर दिए जाने के बावजूद टाइपिंग टेस्ट में सफल नहीं होने पर पदावनत (डिमोशन) कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात करने का आदेश दिया है। वहीं फरीदपुर में राजस्व वसूली की रकम में गड़बड़ी के मामले में आरोपी कनिष्ठ सहायक अंशु वर्मा की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।