बरेली में फिर बदला मौसम: तेज हवा के साथ हुई बारिश, पेड़ और खंभे गिरे, बिजली आपूर्ति बाधित

बरेली में बीते सप्ताह हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद बृहस्पतिवार को बरेली में मौसम का मिजाज फिर बदल गया। सुबह करीब नौ बजे अचानक बादल छा गए और तेज हवा के साथ लगभग 30 मिनट तक भारी बारिश हुई। इस बारिश से शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। तेज हवा के कारण पेड़ गिरने से बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे आपूर्ति बाधित हो गई।

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तेज हवा और बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में भी कई जगह पेड़ गिरने की खबरें हैं। धान और गन्ने की फसलें गिर गईं, जिससे किसानों को नुकसान की आशंका है। बारिश के चलते बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। मढ़ीनाथ उपकेंद्र से निकलने वाली 11 हजार केवी बंसी नगला लाइन पर एक पेड़ गिर गया। इससे पांच बिजली के खंभे टूट गए और पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई।रामपुर रोड और किला पुल पर भी दो पेड़ गिर गए, जिससे रोड पर जाम लग गया। मिनी बाइपास पर भी पेड़ गिरे हैं। सुबह साढ़े दस बजे के आसपास मौसम साफ हो गया और धूप खिल गई। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, इस सप्ताह मौसम साफ रहने के आसार हैं। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।