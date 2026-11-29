{"_id":"6b0bcdd6dcf3f64af701b3dc","slug":"video-retired-health-worker-cyber-cheated-of-rs-80-lakh-in-bareilly-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मी से 80 लाख की साइबर ठगी, पीड़ित ने बताई पूरी कहानी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मी सुनीला शर्मा से 80 लाख रुपये की साइबर ठगी हो गई। साइबर ठगों ने उन्हें 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी कनेक्शन का डर दिखाकर उनसे 80.20 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। अखबार में छपी खबर पढ़कर पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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