'महिलाओं को दें जानकारी'

अखिलेश यादव ने महिला कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से महिलाओं के बीच जाकर पार्टी की प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी देने के लिए कहा। इनमें महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये, मोबाइल फोन और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी घोषणाएं शामिल हैं। उन्होंने सभी नेताओं से अपने-अपने बूथ को मजबूत करने और आपसी एकजुटता के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।



इस दौरान पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन, धर्मेंद्र कश्यप, वीरपाल सिंह, विधायक शहजिल इस्लाम, पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, पूर्व विधायक सुल्तान बेग, इस्लाम साबिर, महिपाल सिंह यादव, पूर्व महापौर डॉ. आईएस तोमर, अशोक यादव, दीपक शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, शिवचरन कश्यप आदि मौजूद रहे।