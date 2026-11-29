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सुनीला शर्मा ने रिपोर्ट में बताया है कि वह सिविल लाइंस स्टेशन रोड की निवासी हैं और घर में अकेली रहती हैं। 26 अक्तूबर को उनके मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से कॉल आई। कॉलर ने कहा कि उनके बैंक खाते में मनी लॉन्ड्रिंग की रकम आई है। इसके बाद उन्हें लगातार जेल भेजने का डर दिखाया गया। आरोपियों ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर लगातार जुड़े रहने और किसी को कुछ न बताने की हिदायत दी। डर के कारण महिला ने आरोपियों के बताए खातों में अलग-अलग तारीखों में रकम ट्रांसफर कर दी।बैंक खातों से ट्रांसफर कराई गई रकममहिला ने बताया कि आरोपियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से 27 अक्तूबर को 25.10 लाख रुपये ट्रांसफर कराए। इसके बाद 29 अक्तूबर को आरटीजीएस के माध्यम से 35.10 लाख रुपये अन्य खाते में ट्रांसफर कराए। छह नवंबर को फिर 7.50 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिये ट्रांसफर कराए गए। पांच नवंबर को एसबीआई खाते से 7.50 लाख रुपये और 20 नवंबर को पांच लाख रुपये ट्रांसफर कराए। इस तरह कुल 80.20 लाख रुपये की ठगी की गई।अखबार की खबर से मिली हिम्मत तो फोन बंद कर दी तहरीरपीड़िता ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने अखबार में शहर निवासी हकीम खुर्शीद व एक अन्य व्यक्ति के साथ इसी तरह डिजिटल अरेस्ट कर ठगी से जुड़ी खबर पढ़ी थी। इससे उन्हें कुछ हिम्मत मिली और उन्होंने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने पहुंचकर अज्ञात ठगों के खिलाफ तहरीर दी। अब साइबर थाना पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आरटीजीएस के जरिये रकम ट्रांसफर किए जाने की रसीदें भी पुलिस को दी गई हैं।साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस जांच कर रही है कि ठगी में शामिल लोगों के फोन नंबर व बैंक खाते कहां के हैं? अपेक्षित इनपुट मिलने पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बैंक स्तर पर भी पूछताछ कर डाटा लिया जाएगा। - मनीष सोनकर, एसपी क्राइम