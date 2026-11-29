आतंकी कनेक्शन बताकर धमकाया

डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसकर 80.20 लाख रुपये गंवाने वाली सेवानिवृत्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सुनीला शर्मा से आरोपियों ने उनके आतंकी कनेक्शन होने की बात कही तो वह डर गईं। कॉल करने वाले ने कहा कि उनका आधार कार्ड आतंकी आसिफ फैजी के पास मिला है। आईबी, एनआईए और एटीएस की टीमें जांच कर रही हैं। देश में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी कनेक्शन के 247 मामलों में से एक वह भी हैं। आरोपियों ने आरबीआई की टीम का भी खौफ दिखाया।



सुनीला ने बताया कि इससे वह डर गईं। कॉल करने वाले उनकी लोकेशन पर भी नजर रख रहे थे। उनसे यह भी कहा कि उनके आधार कार्ड के जरिये सिमकार्ड लेकर उसका देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। यह पूछने पर कि लगातार 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बावजूद उन्होंने घर के बराबर में रहने वाले अपने छोटे भाई रिंकू शर्मा या उनकी पत्नी सोनी शर्मा को क्यों नहीं बताया तो सुनीला बोलीं- कॉल करने वालों ने उनको धमकाया था कि अगर किसी को बताया तो उनका पूरा परिवार मुश्किल में आ जाएगा।