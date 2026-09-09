{"_id":"6aa134f1d27c1a2c0e008347","slug":"video-petrol-tanker-overturns-in-cbganj-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: सीबीगंज में पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा, बड़ा हादसा टला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के सीबीगंज में बुधवार को रामपुर रोड पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का टैंकर अनियंत्रित होकर खंती में पलट गया। टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ था। तेल रिसाव न होने से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस और दमकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आग से बचाव के लिए सुरक्षा कड़ी कर टायरों को ठंडा किया गया। चालक और क्लीनर सुरक्षित बच गए। क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा किया गया।

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