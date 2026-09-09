बरेली: रेजीडेंसी गार्डेन में तीसरे दिन भी जलभराव के हालात, ट्रैक्टर से जायजा लेने पहुंचे डीएम और नगर आयुक्त

1 of 6 रेजीडेंसी गार्डेन में जलभराव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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बरेली में नगर निगम की तरफ से व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर दूसरे दिन अधिकतर निचले इलाकों में पानी की निकासी करा दी गई। फिर भी मंगलवार को चार कॉलोनियां ऐसी रह गई, जहां पानी निकासी नहीं हो सकी। इसमें रेजीडेंसी गार्डेन, हजियापुर, कर्मचारी नगर में लाजपत नगर, त्रिवेणी एन्क्लेव के इलाके हैं। रेजीडेंसी गार्डेन में तो 90 फीसदी घरों में ताले लटके हैं। इसके चलते विद्युत निगम ने बिजली काट दी है। यहां तीसरे दिन भी पूरी तरह से जल निकासी नहीं हो सकी है। बुधवार को डीएम अविनाश सिंह और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने ट्रैक्टर पर बैठकर रेजीडेंसी गार्डेन पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

2 of 6 ट्रैक्टर पर बैठकर पहुंचे डीएम और नगर आयुक्त - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

रेजीडेंसी गार्डेन में छह फीट तक पानी भरा था, जिसको निकालने के लिए मंगलवार को दिनभर नगर निगम की टीम लगी रही। सेक्शन पंप के जरिये टैंक लगाकर पानी खींचा गया। फिर भी पानी को खाली नहीं कराया जा सका। बुधवार को भी सड़क पर जलभराव रहा। नगर निगम की टीमें लगातार पानी निकालने में जुटी हुई हैं। जलभराव के कारण 10 फीसदी घरों में लोग ऊपरी मंजिल पर रह रहे हैं, जिनको सामाजिक संगठन के माध्यम से राशन व सब्जियां व पानी पहुंचाया गया।

3 of 6 डीएम और नगर आयुक्त ने लिया हालात का जायजा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

आक्रोशित लोगों ने सुबह किया रास्ता जाम

रेजीडेंसी गार्डेन में मंगलवार को आक्रोशित लोगों ने गेट के बाहर चार पहिया वाहन लगाकर रास्ता जाम कर दिया। इसमें 25 से 30 की संख्या में लोग सड़क पर बैठ गए। पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर करीब नौ बजे जाम खुलवाया। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई थी।

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4 of 6 संजयनगर में जलभराव (यह तस्वीर मंगलवार की है) - फोटो : अमर उजाला

आकांक्षा एन्क्लेव में तीन से चार फुट पानी भरा रहा

इसी तरह मुंशीनगर में आकांक्षा एन्क्लेव में तीन से चार फुट पानी भरा रहा, जिससे करीब 400 घरों को पानी के संकट से जूझना पड़ा। वहीं कर्मचारी नगर में त्रिवेणी एन्क्लेव में दो से तीन फुट पानी, पवन विहार में, छोटी बिहार में परवाना नगर, संजयनगर, आधार शिला, कूर्मांचल नगर में नार्थ सिटी एक्सटेंशन, लाजपत नगर में दो-तीन फुट पानी भरा रहा। इसके अलावा गणेश नगर, बन्नू बाल कॉलोनी, मिनी बाइपास पर कई कॉलोनियां जहां अनियमित तरीके से बसाई गई हैं। जिसमें जलभराव की समस्या रहती है। ग्रीन पार्क के अंदर तो कई जगहों पर नदी के किनारे प्लाटिंग कराई जा रही है।

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5 of 6 ट्रैक्टर पर बैठे नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य (काली टी-शर्ट) - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि पुराने नाले व तालाब को खोजे जाएंगे, जिन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। उसको खुलवाया जाएगा। पूरे शहर का ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार कराया जाएगा। निचले क्षेत्रों में जिन जगहों पर पानी जाता है उसको चिह्नित किया जा रहा है।