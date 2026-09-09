बरेली: सीबीगंज में पेट्रोल से भरा टैंकर सड़क किनारे खंती में पलटा, मची अफरातफरी
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 09 Sep 2026 03:38 PM IST
सार
बरेली के सीबीगंज में बुधवार को रामपुर रोड पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का टैंकर अनियंत्रित होकर खंती में पलट गया। टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ था। तेल रिसाव न होने से बड़ा हादसा टल गया।
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विस्तार
बरेली के सीबीगंज इलाके में रामपुर रोड पर बुधवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गया। इस घटना से आसपास अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि तेल का रिसाव नहीं हुआ, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने कार शोरूम के पास एक साइड का ट्रैफिक रोक दिया। उन्होंने टैंकर के टायरों को ठंडा करने के लिए पानी की बौछार की। आग लगने की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। टैंकर के चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस प्रशासन ने टैंकर को खंती से बाहर निकालने के लिए क्रेन मंगवाई। जिससे टैंकर को सीधा कराया गया।
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सुरक्षा उपाय और वर्तमान स्थिति
पुलिस के अनुसार, पलटे हुए टैंकर से किसी तरह का रिसाव नहीं हुआ है। टैंकर में पेट्रोल दोनों भरा हुआ था। दमकल कर्मियों ने आग लगने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस और दमकल टीम की निगरानी में क्रेन से टैंकर सीधा कराया गया।
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