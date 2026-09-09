बरेली में दर्दनाक हादसा: घर के सामने खुले नाले में डूबकर दो साल के बच्चे की मौत, परिवार में मचा कोहराम

खुले नाले के कारण गई जान

पिता तेजपाल ने बताया कि मकान से आठ कदम की दूरी पर पिछले साल प्रधान ने सड़क किनारे नाला बनवाया था। इस नाले की गहराई पांच फीट है। इस पर कोई स्लैब नहीं डाले गए हैं, जिससे यह खुला हुआ है। तेजपाल ने इस खुले नाले को हादसे का कारण बताया।



परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल

परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। दोपहर बारह बजे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। सुनील के पिता तेजपाल की दो बेटियां सोनम और प्रीति भी हैं। बच्चे की दादी कमला नेत्रहीन हैं। इस दुखद घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है।