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बरेली में दर्दनाक हादसा: घर के सामने खुले नाले में डूबकर दो साल के बच्चे की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Wed, 09 Sep 2026 04:08 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगंज (बरेली)
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगंज (बरेली) Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 09 Sep 2026 04:08 PM IST
सार

अलीगंज थाना क्षेत्र के गैनी झूनानगर गांव में बुधवार सुबह खुले नाले में डूबकर दो साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। वह आंगन में खेलते समय नाले में गिर गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। 

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Two-year-old boy drowns in open drain outside home in Bareilly
इसी नाले में डूबकर हुई बच्चे की मौत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के गैनी झूनानगर गांव में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। घर के सामने खुले नाले में डूबकर दो साल के बालक सुनील की मौत हो गई। इस घटना से उसके परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। 

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हादसा सुबह करीब दस बजे हुआ, जब मासूम सुनील आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान घर के सामने बने नाले में गिर गया। उसकी मां अनारकली घर में खाना बना रही थी और पिता तेजपाल सो रहे थे। तेजपाल खेतीबाड़ी के साथ मजदूरी भी करते हैं। मां ने खाना बनाने के बाद सुनील को घर में नहीं पाया। 
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उसने आसपास बच्चे की तलाश की। तेजपाल की दुकान में किराए पर रहने वाले राहुल ने मासूम को नाले में उतराते देखा। उसने तुरंत परिजनों को सूचना दी। बच्चे को नाले से निकालकर अलीगंज के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Two-year-old boy drowns in open drain outside home in Bareilly
बच्चे के शोकाकुल परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

खुले नाले के कारण गई जान 
पिता तेजपाल ने बताया कि मकान से आठ कदम की दूरी पर पिछले साल प्रधान ने सड़क किनारे नाला बनवाया था। इस नाले की गहराई पांच फीट है। इस पर कोई स्लैब नहीं डाले गए हैं, जिससे यह खुला हुआ है। तेजपाल ने इस खुले नाले को हादसे का कारण बताया।

परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल 
परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। दोपहर बारह बजे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। सुनील के पिता तेजपाल की दो बेटियां सोनम और प्रीति भी हैं। बच्चे की दादी कमला नेत्रहीन हैं। इस दुखद घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

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