बरेली: मूसलाधार बारिश से सौ करोड़ रुपये का हुआ नुकसान, कई फैक्टरियों में घुसा पानी

उद्यमियों की बात

जिले में बारिश ने इस बार कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। परसाखेड़ा की कई फैक्टरियों में जलभराव हुआ है, जिससे कारोबारियों को नुकसान हुआ।- मयूर धीरवानी, पूर्व अध्यक्ष, आईआईए



फरीदपुर में हरियाली बाजार के आसपास बहुत जलभराव व कीचड़ रहा है, जिससे वहां के उद्यमियों को नुकसान हुआ। हाईवे के पास वाली इकाइयों में जलभराव नहीं हुआ। - गुरप्रीत सिंह, उद्यमी



बरसात में बिजली सप्लाई न आने के कारण कारोबारियों को समस्या का सामना करना पड़ा। इस कारण इकाइयों में प्रोडक्शन प्रभावित रहा है। - राजेश गुप्ता, अध्यक्ष सेंट्रल यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोसाइटी



भोजीपुरा के उद्यमी 10 साल से बड़े नाले की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आज तक नाला नहीं बन पाया है, जिससे बरसात में जलभराव होता है। - अजय शुक्ला, अध्यक्ष, भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र



जिले भर की औद्योगिक इकाइयों व शहर के प्रमुख बाजारों में मूसलाधार बारिश से जलभराव हुआ है, जिससे उद्यमियों व व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। - राजेंद्र गुप्ता, सदस्य, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड