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बरेली: शहर के बिहारीपुर मेमरान में बंदर-कुत्तों का आतंक, स्थानीय लोगों ने बताईं समस्याएं

Sun, 30 Aug 2026 06:07 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:07 PM IST
Monkeys and dogs create terror in Biharipur Memran area
बरेली में नगर निगम की तरफ से भले ही वार्डों में विकास के दावे किए जाएं, लेकिन बिहारीपुर मेमरान (वार्ड 41) में अभी भी काफी विकास कार्य बाकी है। यहां पर टूटी व जर्जर पाइप के जरिए घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। बंदर व कुत्तों के आतंक से नागरिकों का रहना मुश्किल हो गया है। बिजली के तार व खुले में रखे ट्रांसफार्मर हादसे को दावत दे रहे हैं। साथ ही नालों की सफाई व कूड़े का उठान भी समय पर नहीं हो रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अमर उजाला की तरफ से रविवार को आयोजित वार्ड संवाद में स्थानीय नागरिकों ने अपनी समस्याएं बताईं।
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