रुहेलखंड विश्वविद्यालय: कुलपति के विदाई समारोह में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, किया घेराव
बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति केपी सिंह के विदाई समारोह में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उन्होंने करीब एक साल पहले दर्ज पांच रिपोर्ट वापस लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कुलपति का घेराव किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। काफी देर तक हंगामा होता रहा।
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बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति केपी सिंह के विदाई समारोह में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने करीब एक साल पहले दर्ज पांच एफआईआर हटाने और कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं पर जवाब मांगा। यह घटना रविवार को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में आयोजित विदाई समारोह के दौरान हुई, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बन गई।
रुहेलखंड विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने कुलपति के लिए यह समारोह आयोजित किया था। एबीवीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी समारोह स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कुलपति से भर्ती में अनियमितताओं, विश्वविद्यालय परिसर में पेड़ कटवाने और अन्य कथित घोटालों के बारे में सवाल किए। बहस जल्द ही हंगामे में बदल गई, जिससे माहौल गरमा गया।
चीफ प्रॉक्टर, सुरक्षा प्रभारी और शिक्षकों ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। कुलपति सुरक्षा के बीच सभागार से बाहर जाने लगे। कार्यकर्ताओं ने पहले प्लेसमेंट सेल का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुलपति की कार का दरवाजा बंद कर बाहर उनका घेराव किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।
कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगें
एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारी श्रेयांश ने इस दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुलपति ने अपने कार्यकाल में कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई थी। श्रेयांश ने इन एफआईआर को तत्काल हटाने की मांग की। उन्होंने कुलपति से सभी कथित भ्रष्टाचारों का विस्तृत हिसाब देने को भी कहा, जिस पर कार्यकर्ताओं ने समर्थन जताया।
कुलपति का आश्वासन
कुलपति केपी सिंह ने जवाब में कहा कि हर कार्यकाल में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। उन्होंने एफआईआर हटाने के लिए शपथ पत्र पर लिखकर देने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद सभी लोग सभागार में वापस गए। वहां कुलपति को औपचारिक रूप से विदाई दी गई। अपने वक्तव्य में कुलपति ने कहा कि वह एबीवीपी कार्यकर्ताओं की इस विदाई को कभी नहीं भूलेंगे।