रुहेलखंड विश्वविद्यालय: कुलपति के विदाई समारोह में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, किया घेराव

कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगें

एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारी श्रेयांश ने इस दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुलपति ने अपने कार्यकाल में कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई थी। श्रेयांश ने इन एफआईआर को तत्काल हटाने की मांग की। उन्होंने कुलपति से सभी कथित भ्रष्टाचारों का विस्तृत हिसाब देने को भी कहा, जिस पर कार्यकर्ताओं ने समर्थन जताया।



कुलपति का आश्वासन

कुलपति केपी सिंह ने जवाब में कहा कि हर कार्यकाल में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। उन्होंने एफआईआर हटाने के लिए शपथ पत्र पर लिखकर देने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद सभी लोग सभागार में वापस गए। वहां कुलपति को औपचारिक रूप से विदाई दी गई। अपने वक्तव्य में कुलपति ने कहा कि वह एबीवीपी कार्यकर्ताओं की इस विदाई को कभी नहीं भूलेंगे।