फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   ABVP activists created a ruckus at the Vice-Chancellor farewell ceremony at Rohilkhand University Bareilly

रुहेलखंड विश्वविद्यालय: कुलपति के विदाई समारोह में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, किया घेराव

Sun, 30 Aug 2026 03:03 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 30 Aug 2026 03:03 PM IST
सार

बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति केपी सिंह के विदाई समारोह में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उन्होंने करीब एक साल पहले दर्ज पांच रिपोर्ट वापस लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कुलपति का घेराव किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। काफी देर तक हंगामा होता रहा। 

विज्ञापन
ABVP activists created a ruckus at the Vice-Chancellor farewell ceremony at Rohilkhand University Bareilly
कुलपति के विदाई समारोह में हुआ हंगामा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति केपी सिंह के विदाई समारोह में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने करीब एक साल पहले दर्ज पांच एफआईआर हटाने और कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं पर जवाब मांगा। यह घटना रविवार को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में आयोजित विदाई समारोह के दौरान हुई, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बन गई।

विज्ञापन




रुहेलखंड विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने कुलपति के लिए यह समारोह आयोजित किया था। एबीवीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी समारोह स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कुलपति से भर्ती में अनियमितताओं, विश्वविद्यालय परिसर में पेड़ कटवाने और अन्य कथित घोटालों के बारे में सवाल किए। बहस जल्द ही हंगामे में बदल गई, जिससे माहौल गरमा गया। 
विज्ञापन


चीफ प्रॉक्टर, सुरक्षा प्रभारी और शिक्षकों ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। कुलपति सुरक्षा के बीच सभागार से बाहर जाने लगे। कार्यकर्ताओं ने पहले प्लेसमेंट सेल का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुलपति की कार का दरवाजा बंद कर बाहर उनका घेराव किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगें
एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारी श्रेयांश ने इस दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुलपति ने अपने कार्यकाल में कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई थी। श्रेयांश ने इन एफआईआर को तत्काल हटाने की मांग की। उन्होंने कुलपति से सभी कथित भ्रष्टाचारों का विस्तृत हिसाब देने को भी कहा, जिस पर कार्यकर्ताओं ने समर्थन जताया।

कुलपति का आश्वासन 
कुलपति केपी सिंह ने जवाब में कहा कि हर कार्यकाल में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। उन्होंने एफआईआर हटाने के लिए शपथ पत्र पर लिखकर देने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद सभी लोग सभागार में वापस गए। वहां कुलपति को औपचारिक रूप से विदाई दी गई। अपने वक्तव्य में कुलपति ने कहा कि वह एबीवीपी कार्यकर्ताओं की इस विदाई को कभी नहीं भूलेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed